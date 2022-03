Estos son los 3 síntomas más peligrosos del coronavirus que no debes ignorar

Luego de semanas con un alto nivel de contagios, los casos diarios de coronavirus en Chile comenzaron a bajar. Si bien la tendencia va disminuyendo, cerca de 90 mil personas continúan siendo considerados casos activos.

Además, una cifra aún más preocupante ha salido a la luz: desde el viernes 4 de marzo que se han informado más de 120 personas fallecidas, debido a la infección por el SARS-CoV-2. Estos preocupantes datos confirman que, por el momento, los cuidados personales no deben ser dejados de lado.

Junto con esto, es importante considerar los síntomas que produce la enfermedad y acudir inmediatamente a un centro de salud en caso de que se vea un empeoramiento de estos.

¿Cuáles son los síntomas más peligrosos?

Si bien diferentes personas pueden tener unos síntomas más presentes que otros, según los expertos, son tres síntomas los que podrían avisar a tiempo que estás experimentando uno de los cuadros más graves de la enfermedad.

Disnea o dificultar para respirar

El primero es la disnea o la dificultad para respirar. Esta es una sensación bastante subjetiva, pero que puede generar graves daños en los órganos como el cerebro y el corazón, por la falta de oxígeno.

"Si notas que te cuesta más respirar durante tus actividades habituales o mientras descansas, busca atención médica inmediatamente. Si los médicos pueden controlar sus niveles de oxígeno a tiempo, tendrá más posibilidades de que la infección por Covid-19 sea menos grave", explicó a Eat This, Not That, el enfermero Sean Marchese.

Mareos o confusión

Los mareos, confusión o "niebla cerebral" también son de los indicadores que preocupan a los expertos. Estos síntomas neurológicos tienen el potencial de generar daños permanentes, incluso luego de la recuperación.

Marchese indica que si registras problemas para concentrarse por periodos extensos de tiempo o si te confundes con facilidad, deberías consultar tu caso con personal médico.

Dolor en el pecho

Por último, el dolor en el pecho, podría ser indicador de los efectos de la infección en el corazón, los que podrían generar consecuencias irreversibles.

"El dolor en el pecho suele indicar una obstrucción en el corazón si no se trata rápidamente. Incluso si no está experimentando los síntomas respiratorios típicos de Covid-19, busque atención médica inmediata si tiene un dolor de pecho nuevo, que empeora o que le preocupa, mareos, palpitaciones del corazón o entumecimiento y hormigueo en las extremidades", agregó el experto.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

