Este es el inesperado nuevo síntoma que podría alertar que te contagiaste con coronavirus

Los casos diarios de coronavirus por fin comenzaron a bajar, pero no se debe perder la alerta ante la posibilidad de nuevos contagios, ya que, por el momento, aún no ha terminado la pandemia. Es por eso que el llamado continúa siendo la necesidad de respetar las restricciones de aforo, el uso correcto de la mascarilla y el testeo temprano ante cualquier duda.

Es por eso que conocer bien los síntomas del coronavirus podrá ayudar a actuar de forma adecuada, para así exponer a la menor cantidad de personas posibles.

¿Cuáles son los síntomas?

Según el Ministerio de Salud, algunos de los síntomas a los que hay que estar particularmente atento son: la fiebre superior a 37,8°, tos, estornudo, fatiga, dolores musculares y de cabeza, y hasta diarreas.

¿Y el nuevo síntoma?

Un grupo de médicos alemanes descubrieron que los desmayos o la sensación de pérdida de conciencia inminente sería una nueva manifestación visible, particularmente en la variante Ómicron.

Esto lo habrían determinado luego que un hombre asistiera a un centro de emergencia de Berlín con estos síntomas. Según los médicos, esta no era la primera vez que se evidenciaba algo así y sería algo más recurrente en aquellos pacientes diagnosticados con Covid prolongado.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

