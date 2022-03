Se retrasa el regreso de los humanos a la Luna: La NASA no cree que la misión sea lanzada en 2025

En 1969 la NASA documentó e informó al mundo sobre la hazaña lograda en plena Guerra Fría. Por primera vez en la historia, los seres humanos pisaron la Luna.

Sin embargo, desde la última misión, Apollo 17 en 1972, que los esfuerzo de la NASA y de las agencias espaciales del mundo han estado puestos en otros puntos del universo.

14 December 1972. Eugene Cernan became the last man to walk on the moon after he and Harrison Schmitt completed the third and final extra-vehicular activity of the Apollo 17 mission. pic.twitter.com/K7Q864jmzO