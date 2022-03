Cerrar la puerta de tu habitación antes de dormir te podría salvar la vida durante un incendio

Mantener la puerta cerrada cuando duermes puede ser la mejor forma que tienes para sobrevivir ante un incendio, según los bomberos de Estados Unidos. Esta simple medida ha demostrado mantener con vida a personas que no han podido arrancar de este tipo de desastres.

Uno de los casos en que los bomberos de este país evidenciaron los beneficios de esta recomendación, fue durante el incendio de un hogar en la ciudad de Virginia. Una vez en el lugar, el equipo de rescate comenzó a apagar las llamas, ya que se les había informado que todos los habitantes se encontraban afuera.

Pero no era así, una pequeña niña había quedado al interior de la propiedad, atrapada en medio del humo y las llamas. Una vez que los bomberos entraron a revisar, encontraron a la pequeña escondida detrás de la puerta de su habitación.

"No había humo dentro de la pieza, estaba completamente libre", explicó Kyle Ballinger, uno de los bomberos que asistió al llamado. "Noté que no tenía hollín, ella no tenía ningún signo de inhalación de humo o algo por el estilo. Estaba completamente limpia debido a la puerta cerrada", agregó Ballinger.

¿Cómo ayuda mantener la puerta cerrada?

Son varias las formas en que esto puede beneficiar tu supervivencia en el hogar. Primero que todo, cortar la libre circulación del aire podría controlar el avance del fuego. Como las llamas requieren de oxígeno para propagarse, mientras menos haya disponible, más lento se extenderán.

Además, sirve como una barrera de protección contra el humo, ya que por su naturaleza tiende a subir, por lo que llena las habitaciones de arriba hacia abajo. Si es que mantienes la puerta cerrada, evitas que entren bocanadas de humo de forma descontrolada, y es más probable que este afecte tus pulmones o que incluso cause que pierdas la conciencia.

Cerrar la puerta previo a acostarte sería particularmente importante antes de dormir, ya que la mayoría de los incendios con resultados fatales ocurren a altas horas de la noche.

