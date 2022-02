Son los más tiernos y esponjosos: Estos son las razas de perros con los pelajes más mullidos para acariciar

Las razas de pelo con mucho pelo son como peluches, tiernos, grandes, agradables de abrazar y acariciar gracias a sus pelajes.

Debido a sus características, estos animales requieren de cuidados especiales, como viajes regulares a la peluquería o cepillados diarios.

Estas razas de perros no son recomendadas para los alérgicos o para quienes no les gusta mucho tener pelos dando vueltas por toda la casa. Si eres de las personas a los que el pelaje de los animales no les molesta, conoce cuáles son algunas razas con la que podrás regalonear.

Collie Barbudo

Esta es una raza de perro pastora que se dedicó al cuidado de ganado durante años, por lo que puede que veas que el can tenga el mismo tipo de comportamiento con los integrantes de tu familia.

Este gran perro peludo es muy amigable, pero puede que sea de los más ladradores.

Poodle

Esta es la raza favorita de cualquier hogar y no solo destacan por su inteligencia y lonbevidad, su pelaje esponjoso y rizado es un regalo de acariciar.

Con pelajes de diferentes colores, este es uno de los canes de la lista que menos pelecha, por lo que se podría considerar relativamente hipoalergénico.

Keeshond

Esta raza es un poco más desconocida, son animales que han sido criados durante años como acompañantes y cuidadores de las casas en Holanda. Son perros relativamente pequeños, un poco más altos que un Pomerania, con personalidades muy afectivas y de gran apego con sus humanos.

Eskimo Americano

Muy parecidos a los samoyedo, pero de tamaño más pequeño, estos perros de doble capa son muy amigables, incluso con los desconocidos. De hecho, por su amable personalidad y alta inteligencia, son mascotas ideales para los hogares con niños, otros perros e incluso gatos.

Samoyedo

Los Samoyedo son canes con el pelaje blanco y largo más esponjoso que podrás encontrar y están preparados para resistir las bajas temperaturas del círculo polar, de dónde provienen.

Estos tiernos perritos son compañeros extremadamente leales, que requieren de un buen entrenamiento y que disfrutan de pasar horas moviéndose. Son ideales para salir a correr, caminar, andar en bicicleta o incluso para subir el cerro.

Todo sobre Mascotas