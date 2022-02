"Se requiere acción urgente": cerca de 30 centímetros podría aumentar el nivel del mar para el año 2050

La NASA junto a la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional y otras organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, liberaron un informe con la actualización de los datos sobre el alza del nivel de los océanos en las costas del país.

El documento cuenta sobre el significativo aumento de los niveles para los próximos 30 años y, según sus estimaciones, en promedio, las costas del gigante norteamericano podrían ser cubiertas por 25 a 30 centímetros de océano en las siguientes tres décadas.

Además, a nivel mundial, se esperan unos 28 centímetros de crecimiento para el 2050, en el escenario con consecuencias moderadas.

A new report from NOAA shows sea level rise is accelerating. @MichaelEMann talks about the consequences inaction on climate change: "We are facing a political motivated belief system that denies this catastrophe that is unfolding in real time." pic.twitter.com/1t5P2o0AcH