Han pasado 30 años desde que la nave de la misión Voyager liberó la imagen conocida como "El pálido punto azul" ("The Pale Blue Dot, en inglés). La captura, tomada cuando la nave espacial estaba a más de seis mil millones de kilómetros, nos muestra lo ínfimo que es nuestro planeta Tierra frente al vasto universo.

Con motivo del aniversario, la NASA reeditó la imagen para obtener una versión mejorada de lo que se pudo apreciar con los primeros datos enviados por la misión.

En la parte inferior se logra ver la luz emitida por la estrella del sistema solar. De hecho, uno de estos rayos intercepta directamente el punto de luz que es la Tierra. La nave estaba en el punto exacto que le permitía plasmar las imágenes sin freír las cámaras por el nivel de brillo del sol.

What a sight.✨ 32 years ago, I powered off my cameras forever. Minutes before, I imaged this pale blue dot; my former home.



