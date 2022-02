No lo repitas: El peligroso método que utilizó la actriz Sydney Sweeney para cortar su menstruación

Probablemente, te ha pasado que comienza tu periodo en el peor momento que puedes imaginar. Ya sea en tus vacaciones en la playa o en cualquier fecha especial, todo pareciera ser arruinado con el proceso natural de tu cuerpo.

En estas situaciones, es casi inevitable buscar una solución rápida para lo que en ese momento parece un problema.

Lo mismo le ocurrió a Sydney Sweeney, la actriz de 24 años que pertenece al elenco de la serie de HBO "Euphoria" junto a Zendaya.

La joven, justo antes de una sesión de fotos en ropa interior, comenzó a menstruar. Según comentó en una entrevista con Cosmopolitan, todo habría ocurrido en mayo de 2021, fecha en la que además sufría de ciberacoso a través de sus redes sociales.

¿Cuál fue el método que utilizó Sydney?

"Busqué que podrías tomar píldoras anticonceptivas, mezclarlas con Advil o Tylenol y eso hará que detengas tu período. Hice eso, fui a la sesión de fotos una hora más tarde y comencé a sentirme mareada, con náuseas", explicó la artista.

"Pensé: 'mierda, tal vez necesito comer algo'. Me comí un pastelito y no me hizo sentir bien. De repente vomité en medio de la sesión, en todas partes", agregó Sweeney.

¿Por qué es peligroso?

Si estás buscando una forma de manipular tu periodo, este claramente no es el más seguro. Si tomas pastillas anticonceptivas, tu médico podría recomendarte saltarte o adelantar las pastillas de placebo, pero esto es algo que debes hacer con tiempo y con la aprobación de tu médico o matrona tratante.

Tomar más de una pastilla anticonceptiva a la vez, más que detener tu periodo, es utilizado como un método anticonceptivo de emergencia. Según información de la OMS, si estos métodos son bien empleados pueden prevenir un 95% de los embarazos si se aplican hasta cinco días después de tener relaciones sexuales.

➡️ Si ante la contingencia del COVID19 no tienes acceso a la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE), puedes recurrir al método Yuzpe. Les dejamos una lámina para imprimir, copiar, pegar, portar y recordar. ✊💚#LaSaludSexualNoPuedeEsperar #AbortoLegalDerechoEsencial pic.twitter.com/RkTAhy6yfF — MesaAcciónAbortoCL (@MesaAborto_CL) May 27, 2020

Pero uno de los efectos secundarios más habituales de esta metodología son las náuseas y los vómitos. Si a esta estadística le agregamos los dos medicamentos que mencionó Sydney en su entrevista, los que contienen ibuprofeno, era bastante poco probable que no terminara vomitando.

