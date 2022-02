¿Por qué Daddy Yankee casi pierde una de sus piernas?

Apodado mundialmente como "Big Boss", el mayor exponente del género del reggaetón por décadas ha sido Daddy Yankee. No es secreto que el cantante de 46 años originalmente se quería dedicar al béisbol profesional, pero una bala de una AK-47 se puso en su camino.

El artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, creció en un peligroso barrio de Puerto Rico. En este lugar quedó en medio de una balacera y fue alcanzado por el proyectil de una de las armas de combate con mayor disponibilidad en el mercado negro.

A diferencia de las pistolas de mano pensadas para civiles, las armas de guerra disparan municiones a alta velocidad, las que tienen una gran capacidad de destrucción de tejidos, como músculos y vasos sanguíneos. Este tipo de heridas fácilmente se pueden infectar e incluso podrían terminar en la pérdida de la extremidad.

Además de perder su oportunidad de dedicarse profesionalmente a un deporte, Daddy Yankee perdió cierta movilidad, y esto también explica por qué no se le ve bailar durante sus presentaciones en vivo.

Como consecuencia del impacto del proyectil, debieron colocarle un implante de titanio para reemplazar el hueso de su cadera que fue destruido. Esto, considerando que los rifles Avtomat Kalashnikova disparan balas que pueden alcanzar los 716 metros por segundo.

Se estima que las heridas de cadera corresponden entre el 2% y el 17% de todas las extremidades dañadas por impactos de bala. En gran parte de los casos se les trata con una artroplastia, que es el remplazo o reconstrucción de los huesos con metal.

Después de ver ayer una prótesis de cadera, hoy vemos cómo se realiza una #artroplastia total de #cadera, reemplazando las superficies articulares de la articulación #coxofemoral ⤵️

📌 #Acetábulo

📌 #CabezaDelFémur

Image of Complete Anatomy

Thanks to @3D4Medical pic.twitter.com/uaodPHkUCN