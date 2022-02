¿Cuál es el peso máximo que puede tener la mochila escolar de un niño?

Con el anuncio del inicio del año escolar presencial, a partir del 2 de marzo de este año, los problemas que parecían del pasado vuelven a surgir. Útiles, uniformes y la mochila para el colegio vuelven a estar en la lista de compras de los días previos.

La mochila en particular, es de aquellos elementos que debes elegir por criterios más que simplemente estéticos. Sí, puedes elegir la más bonita, pero también debes revisar que cumplan con otras características, ya que serán las que acarreen el peso de los útiles en la espalda de los niños.

Un mal uso podría causarles dolor o problemas a largo plazo. Por eso, algunas personas prefieren las opciones con ruedas, así mantienen la espalda libre de peso extra.

Si no va a usar una de este tipo, entonces evite que se sobrecargue con peso. Para eso, el pediatra Benjamin Hoffman explicó la simple regla que puedes seguir: los niños no deberían cargar más del 10 o 20% de su masa corporal. O sea, si un niño pesa 20 kilos, la mochila no debe superar los 4 kilos.

Niños con mochilas

Otros aspectos que debes considerar antes de comprar una mochila son:

Las asas

Las asas que van a los hombros deben tener un porcentaje de acolchado. El tamaño que tengan permitirá distribuir el peso de forma segura para evitar lesiones en los músculos o tejidos.

Por eso se recomienda elegir mochilas con asas gruesas y utilizar ambas al mismo tiempo, de esta manera se puede repartir el peso de modo correcto.

El acolchado

Comprueba que el acolchado que está detrás de la espalda y en las asas sea de buena calidad. Para esto, aprieta con la yema de los dedos las partes con espuma, esta debe volver al volumen original para que sea considerado uno ideal.

Extras

Preocúpate que la tela y los cierres con que estén fabricadas sean lo suficientemente gruesos y de calidad, como para que puedan resistir todo el año. Además, prioriza las que tienen algún pedazo de tela reflectante, para que así puedan ser vistos en las oscuras mañanas o tardes de invierno.

