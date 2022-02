Estos son los alimentos que debes consumir y los que debes evitar para cuidar tu páncreas

El páncreas es un importante controlador del azúcar en la sangre mediante la producción de la insulina. Además, ayuda a producir enzimas que permiten digerir los alimentos y absorber los nutrientes de estos, lo que hace de este órgano una parte importante dentro del sistema digestivo.



"Si el páncreas no funciona bien no aprovechamos los nutrientes de la comida, y esto produce déficits nutricionales, que son un factor de riesgo muy importante para el infarto, las fracturas óseas, las infecciones, y se asocia con un mayor riesgo de mortalidad", explica a ABC el jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago, en España, Enrique Domínguez-Muñoz.

El peligro a que falle el páncreas se debe principalmente a que este queda "oculto" tras el estomago, por lo que sus dolores e incluso al realizarse exámenes hace que los resultados sean confusos y se retrase el diagnóstico correcto.

Te puede interesar Doble vacunación: ¿Puedo vacunarme contra el coronavirus y la influenza al mismo tiempo?

Ómicron: ¿Puedo contagiarme dos veces en un mes?

Ómicron: ¿Cuál es el nuevo y doloroso síntoma que detectaron en personas contagiadas?

Conoce, a continuación, los alimentos que te pueden ayudar a mantener con buena salud a tu páncreas, además de otros de los cuales deberías reducir su consumo:

Las verduras sirven para proteger y además desinflamar el órgano, especialmente el ajo, el brócoli, el zapallo y las espinacas, ya que son alimentos antioxidantes que ayudan a contrarrestar un posible dolor en esta parte del cuerpo.

Una buena cantidad de manzana, pera, piña, papayas, higos y uvas son ideales para mantener sano el páncreas. Sin embargo, una mejor forma de consumir las frutas, es comerlas hervidas o al horno, ya que así se elimina una mayor cantidad del azucar que contienen, siendo así una opción más digerible para el cuerpo.

Ambas sustancias son tóxicas para el órgano, hasta tal punto que pueden provocar una pancreatitis crónica si se consumen en exceso.

Por una parte, la ingesta de bebidas alcoholicas hace que el pancreas se inflame y no pueda funcionar correctamente, mientras que, por otra parte, el cigarrillo ayuda a que se genere tejido fibroso dentro del pancreas, aumentando las posibilidades de cáncer, debido a que el tabaco acelera el proceso de las enfermedad en esa parte del cuerpo.

"Nuestra recomendación es alcohol y tabaco, cero", dice Enrique Domínguez-Muñoz.

"Consejos para detectar a tiempo el cáncer de páncreas" by BY JANE E. BRODY via NYT New York Times https://t.co/m2oY2QkKhz