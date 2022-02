Subvariante "silenciosa" de Ómicron: Ya se ha secuenciado en más de 50 países

Mientras la variante Ómicron sigue avanzando por el mundo, el virus se continúa replicando, adaptando y mutando. Así es como ya se han detectado al menos tres subvariantes, denominadas BA.1, BA.2 y BA.3, las que están siendo seguidas de cerca por los científicos para conocer como evolucionarán.

Según reporta El Confidencial, BA.1, que corresponde a la mutación original, y BA.3, no tendrían cambios de gran significación entre ellas.

La subvariante BA.2 es la que ha llamado más la atención, ya que se le ha conocido como la "sigilosa" o "silenciosa", debido a ciertos cambios en la estructura original del virus que la haría más difícil de pesquisar por ciertos métodos de detección.

Por la naturaleza de los patógenos, la producción de subvariantes es esperable y natural. De hecho, se estima que la variante Delta tiene cerca de 200 mutaciones descendientes, de las cuales solo una se hizo relativamente conocida: AY4.2, más popular como Delta Plus.

“Utilizamos este término (subvariante) para nombrar una variante cuya progenitora ya ha tenido un estatus de variante reconocida, pero no hay ninguna regla formal al respecto”, explicó Fernando González, académico de genética de la Universidad de Valencia, acerca de que la presencia de subvariantes es un indicador de cómo funciona el virus. SUB VARIANTE OMICRON BA.2

Debo aclarar que se la conoce hace tiempo ya

la original lleva el nombre de BA.1

en el gráfico podemos ver ambas variantes la 21L o 21M.

los nombres difieren porque existen 3 nomenclaturas para las variantes.

Hilo. pic.twitter.com/t8CSr84jPL — Dr. Oscar Atienza (@oscaratienza) January 18, 2022

Esta ya ha sido secuenciada en más de 50 países y predomina en lugares como Dinamarca, Filipinas y Nepal. Pero aun así, esta no ha sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de "preocupación" o "interés".

"La OMS está rastreando cuatro sub linajes de la variante preocupante de Ómicron, incluido la BA. 2. Este virus seguirá evolucionando, por lo que pedimos a los países que sigan realizando pruebas, vigilancia y secuenciando. No podemos luchar contra este virus si no sabemos lo que está haciendo", explicó Tedros Adhanom, el director general de la organización internacional.