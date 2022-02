"La aventura continúa": Astronauta romperá récord de estadía de un estadounidense en el espacio

El 3 de abril, la NASA celebró un gran hito en la Estación Espacial Internacional. El ingeniero Mark Vande Hei y el cosmonauta Pyotr Dubrov cumplieron 300 días habitando en el espacio. Desde la Tierra, el CAPCOM (astronauta en el Centro de Control), Woody Hobaugh, felicitó a ambos por el logro.

Para el ingeniero, esta es una fecha importante, ya que marca el inicio de la recta final de su estadía en el espacio, que romperá los récords registrados de vida en el espacio por la agencia espacial estadounidense.

En total serán 355 días los que pasará en órbita, los que superan los 350 y 328 días terrestres que astronautas anteriores vivieron en el espacio. Incluso así queda bastante lejos de las 437 jornadas que pasó el cosmonauta ruso Valeri Polyakov en 1994.

El regreso Mark Vande Hei estaría programado para finales de marzo de 2022, fecha en la que se espera que aterrice en Kazajistán, a bordo de la nave y el equipo de la misión rusa Soyuz MS-19.

Cada cien días que transcurría en el espacio, el hombre escribió una bitácora que mostró en su cuenta de Twitter. Al cumplir la centena de días, expuso: "Me alegro de que sea viernes. Definitivamente, perdí en mi batalla para permanecer tranquilo con un estado de calma similar al zen".

A los 200 días: "Anoche, me acosté después del cierre de la escotilla, pero antes de que Oleg, Yulia y Klim se desacoplaran. Hoy (un día libre) para mí será muy relajante".

Ya para los 300, sentenció con una simple frase: "La aventura continúa".

Como ingeniero integrante de la misión 65 de la NASA, el ingeniero formó parte de las investigaciones que estudia los efectos de la microgravedad en roedores.

Going with the flow 💧 In space, we get a unique look at fluids, and we’re taking advantage of that in @Space_Station experiments! Researchers use surface tension to study diseases in microgravity and examine small capillary forces controlling liquids. pic.twitter.com/EIHoh6xoPW