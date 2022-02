Para evitar peligrosas bacterias: ¿Con qué frecuencia debo lavar mis brochas de maquillaje?

Aunque no lo creas, no limpiar tus brochas de maquillaje regularmente podría causar severas secuelas para tu salud, así que un lavado regular evitará que esta herramienta se convierta en un caldo de cultivo de bacterias.

Varios casos han registrado los extremos a los que se puede llegar. En 2017 se conoció el escalofriante caso de una joven que padeció un cuadro grave por una infección con estafilococos. Estos son un tipo de microorganismos que pueden resultar en abscesos y, a veces, provocar ceguera.

Este es un caso de los más extremos, pero no por eso menos probable. En circunstancias regulares, la mala higiene de las brochas podría derivar en brotes de acné indeseados, dermatitis, conjuntivitis, además de deteriorar tu piel y el resultado final de tu maquillaje.

