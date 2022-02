¿Qué pasa con mi cuerpo si no me baño durante un mes?

Probablemente, entraste a esta nota por curiosidad o para confirmar que una persona que no se baña durante un mes es el peor compañero de oficina. Podemos adelantarte que pareciera que no es tan terrible como imaginas.

Por lo menos eso quiso confirmar el periodista James Hamblin, del diario Atlantic. No es el primero en aventurarse en este tipo de proyectos. En años anteriores, otros comunicadores lo han hecho, e incluso actores de Hollywood han asegurado que no se bañan tan seguido como esperarían sus fans.

Claramente, la exposición constante a agua en temperaturas más altas y jabones limpiadores altera las bacterias que habitan en las capas externas de la piel. La idea era saber cómo actuarían ante el cambio.

Te puede interesar Ómicron: ¿Cómo diferenciar sus síntomas de una alergia?

Estos son los alimentos que hacen que tu cerebro reaccione más lento

Infecciones con la variante Ómicron: ¿Durante cuánto tiempo soy considerado contagioso?

¿Cómo fue el proyecto?

Hamblin comenzó con la transición dejando, primero, de usar cualquier tipo de jabón en la ducha o crema de cuerpo. Luego dejó de utilizar desodorante en base de aluminio, para pasar a unos más naturales, hasta finalmente utilizar nada.

La última etapa consiste en lavar sus manos, el rostro en las mañanas y el cuerpo se lo enjuaga solo con agua cuando hay mugre visible o si necesita manejar mejor su pelo.

Persona de espalda a la cámara dandose una ducha

¿Y los resultados?

"Al principio era una bestia olorosa y grasienta", explicó el periodista en su texto. Es que ante la falta de agentes limpiadores, las bacterias se hacen un festín con el sudor y células corporales que mueren.

Pero con el tiempo, esto se logró regular y los mismos microorganismos se regularon de tal manera que, incluso después de un largo día de trabajo o después de hacer ejercicio, él no siente mal olor. "Le he pedido a algunos de mis amigos que me huelan y ellos insisten que anda todo bien", dijo Hamblin.

Claramente, no existe certeza de que esto sea una regla para todo el mundo. Es el resultado del experimento de una persona que no vive bajo el sol ni las condiciones de transporte de quienes vivimos en Latinoamérica, por ejemplo. Pero abre una posibilidad para lo que podría ser el futuro.

Todo sobre Consejos hogar