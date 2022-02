Hiperlordosis: La condición por la que Laura Prieto se sometió a tratamiento médico

La modelo Laura Prieto comentó a través de sus redes sociales sobre un tratamiento al que se sometió por una molestosa condición, hiperlordosis. Debido al intenso dolor que había sufrido durante el último tiempo, la actriz se realizó una infiltración lumbar.

"Este último mes ha sido insufrible. He tenido que parar días de trabajo, la verdad que no me dejan con mi diario vivir, no puedo hacer deporte y me encanta", explicó en sus redes sociales.

¿Qué es la hiperlordosis?

Con este nombre se conoce a la curvatura exagerada en la columna a la altura lumbar. De hecho, puede que la hayas visto en muchas personas sin siquiera saber que la padecían.

¿Cómo saber si tengo hiperlordosis?

Según el sitio especializado Healthline, podrías revisar si padeces hiperlordosis con una pequeña prueba:

Apoya los omóplatos (parte alta de la espalda) y el trasero en una pared Mantén la espalda recta. Comprueba si puedes pasar la mano por el espacio que queda en la zona lumbar. Si quepa justo, entonces no deberías tener un problema, pero si sobra espacio o incluso podrían caber dos manos, puede que tengas hiperlordosis.

Esta condición puede presentarse principalmente por mala postura, pero también se han registrado casos de personas con enfermedades neuromusculares, obesidad y heridas en la columna vertebral con esta condición.

Hábitos que la promueven

Por otro lado, hay hábitos que podrían llevarte a desarrollarla, ya que se manifiesta en personas que utilizan zapatos de tacón por períodos prolongados y en personas sedentarias, por la falta de tono muscular.

A pesar de que no es considerada de gravedad —de hecho, la mayoría de las personas la tiene sin su conocimiento—, existen ciertos casos extremos en que la hiperlordosis puede provocar dolor o incluso rigidez en toda la columna.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

