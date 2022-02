Ómicron: ¿Qué tan probable es contagiarse dos veces de coronavirus?

En las últimas semanas, Chile ha experimentado una notable alza de contagios de coronavirus, lo que se ha visto influenciado por la circulación de la variante Ómicron en nuestro país.

Este aumento de los casos ha traído otra consecuencia que, al principio de la pandemia, era muy poco común. Resulta que hasta este 31 de enero de 2022, se contabilizan más de 6 mil casos con sospecha de reinfección por covid-19, es decir, de haberse contagiado dos veces con el virus.

Tal incremento es preocupante, si se considera que al 31 de diciembre del año pasado se registraban 2.241 casos de eventual reinfección, lo que significa un alza de 186.61%.

El infectólogo Juan Pablo Torres explica que "los casos de reinfección eran al inicio de la pandemia más bajos que lo observado ahora. Por supuesto, eso tiene que ver con las características que van adquiriendo estas nuevas variantes de tener una mayor capacidad de transmitirse y de ser más contagiosas".

Para el doctor Ignacio Rodríguez, infectólogo de la Clínica RedSalud Santiago, la variante Ómicron tiene protagonismo en la reinfección: se sabe que "tiene una posibilidad de escapar a la respuesta inmune que han generado las variantes anteriores".

Sobre la probabilidad de volver a contagiarse de coronavirus, el experto señala que "podría ser aproximadamente unas cinco veces más probable reinfectarse con Ómicron que con otras variantes como Delta. Eso, sumado a la cantidad de contagios, hace que la cantidad de reinfectados aumente".

