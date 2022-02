¿Vives en un departamento? Conoce cuántas mascotas puedes tener según consejos de veterinarias

Para muchos y muchas, las mascotas son un integrante más de las familias por su importante rol que juegan. No importa si son perros, gatos u otra especie, cada uno de ellos aporta al bienestar de los hogares.

Actualmente, existe un problema que se hace común por estos días. En especial los departamentos, las viviendas son cada vez más pequeñas, lo que complica el espacio que podemos brindarle a nuestras mascotas.

Alguna vez la cantidad de animales que se podía tener en determinados metros cuadrados se intentó legislar en Chile, pero eso quedó en nada. Por lo mismo, las veterinarias entregan consejos sobre qué es lo mejor para estos especiales miembros del hogar.

¿Cuántas mascotas puedo tener en mi departamento?

A excepción de las reglas que pueda establecer un edificio o condominio, no hay una ley que establezca la cantidad de mascotas que puede tener una persona en su departamento. A pesar de ello, lo que se tiene que evaluar son "las condiciones de tenencia", explica Carmen Luz Barrios, presidenta de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile.

Entre tales condiciones se encuentran "las necesidades de cada mascota, tipo de vivienda y el tiempo que le va a dedicar a su cuidado. Dependiendo de eso puede evaluar la cantidad", agrega la médico veterinaria.

Por ejemplo, Barrios añade que lo ideal es que "el perro tenga un espacio para dormir, estando lejos del lugar donde orina y defeca. Su agua y alimentación también deben estar en otro sitio. Es importante que tenga espacio para movilizarse, no es sano dejarlo en un espacio de un metro cuadrado, como una terraza".

La importancia de los paseos para perros

Junto con advertir que los patios no cubren todas las necesidades que posee una mascota, Barrios señala que una persona puede vivir con su perro en un departamento pequeño, "pero si no lo saca a pasear o no juega con él, no serán las mejores condiciones".

"La idea es que lo saquee todos los días, y ojalá tres veces. Los animales necesitan interactuar con perros, hacer ejercicio, explorar, conocer su entorno y estimularse con el ambiente", explica la especialista.

Finalmente, la médico veterinaria Constanza Stuart destaca el hecho de tener patio, pero asegura que "un perro que está en un departamento puede estar mil veces mejor que uno que posee patio. El paseo cubre sus necesidades físicas y mentales, el patio no".

