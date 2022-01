Ahora es vía oral: Regulador europeo aprueba píldora anticovid de laboratorio Pfizer

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó este jueves la píldora anticovid del laboratorio Pfizer, que se convierte en el primer tratamiento oral contra el Covid-19 autorizado en la Unión Europea (UE).

La EMA "recomendó autorizar el Paxlovid para el tratamiento del Covid-19 en los adultos que no necesitan asistencia respiratoria, pero que presentan un riesgo de que la enfermedad se agrave".

Según se reportó, el "Paxlovid contiene dos principios activos, PF-07321332 y ritonavir, en dos comprimidos diferentes".

Se añadió que el primero "funciona al reducir la capacidad del SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) para multiplicarse en el cuerpo, mientras que ritonavir prolonga la acción de PF-07321332, lo que le permite permanecer más tiempo en el cuerpo a niveles que afectan la multiplicación del virus".

