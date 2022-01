Baños en agua con hielo o duchas frías: Así funciona el "secreto de la juventud" de Gianluca Vacchi

Recientemente, el multimillonario Gianluca Vacchi, llamó al atención en las redes sociales al dar a conocer uno de sus "secretos" para mantenerse siempre con un aspecto joven. Además de las horas que pasa en el gimnasio y mantener una alimentación saludable, el gurú de las finanzas también es fiel a su ritual diario en la tina.

Según mostró en un video posteado a través de su cuenta de Instagram, contó que una forma de mantenerse sano a sus 54 años es sumergirse diez minutos al día en una tina con agua y hielo, aunque como alternativa se puede cambiar este rito por una ducha fría diaria.

De acuerdo con Vacchi, realizar esta rutina a diario ayudaría a fortalecer el sistema inmunológico. "Liberas 'proteínas de choque frío', reduces la ansiedad y la inflamación general. Entonces, produces grasa parda y muchos otros beneficios", señaló al explicar lo que él hace.

¿Qué opinan los médicos al respecto?

Según explica el sitio Men's Health en Español, esta práctica es ideal para los deportistas o personas que se aprestan a realizar una importante cantidad de actividad física, ya que les proporcionará un efecto positivo en el sistema nervioso central, que los ayudará a evitar lesiones y dolores musculares.

Algunos recomiendan hacerlo antes del ejercicio y otros después, en este caso obviamente no de forma inmediata debido a la temperatura corporal que se tiene una vez terminada la actividad física. Cualquiera sea la alternativa escogida, la recomendación es hacerlo por no más de 15 minutos a una temperatura que no baje de los 10°.

"Es importante considerar que la inmersión en agua fría induce cierto grado de choque en el organismo. Necesitamos asegurar que la gente no se ponga en riesgo, especialmente si se están exponiendo a agua muy fría durante períodos prolongados", reconoció el doctor Chris Bleakley del centro Cochrane, en Reino Unido.

Beneficios de los baños o duchas frías

Los baños de agua fría con hielo se utilizan principalmente para que los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno a los tejidos, eliminen las impurezas que genera el cuerpo que hacen que los músculos no funcionen correctamente y que se produzca fatiga, además del cansancio en general.

Una vez que la persona se sumerge en el agua, hace que los vasos sanguíneos se contraigan y drenen la sangre de las piernas, lo que provoca que se enfríen y entumezcan. En el momento que se sale del agua, las piernas requieren de sangre "limpia" que ayuda a los músculos con oxígeno y a las células a funcionar mejor gracias al aumento del flujo sanguíneo.

A nivel psicológico también es una buena práctica, ya que se desafía la mente al estar expuesto a diferentes estreses y estímulos, lo que la hace más resistente y la prepara para nuevos desafíos de este tipo. Otros beneficios que genera son:

Te pone en alerta

Apoya al sistema inmunológico

Aumenta las endorfinas

Calma picazón de la piel

Reducen el dolor muscular

Acelera la circulación

Quiénes no pueden darse baños de agua con hielo

Todas aquellas personas que tienen problemas de hipertensión o enfermedades cardiovasculares no deben hacer estas prácticas, ya que el cuerpo al enfrentarse a bajas temperaturas provoca que la presión arterial suba, por lo que quienes ya la tengan normalmente elevada, les puede provocar un ataque cardiaco.

Aquellas personas propensas a enfermarse o contraer resfriados tampoco tienen recomendado darse duchas heladas, debido al shock que tendrá su sistema inmunológico pasando de la temperatura normal a una considerablemente más baja.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

