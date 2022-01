Costará más de un billón de dólares: Así será el "sol artificial" chino

El pasado 10 de enero diversas cuentas de Twitter publicaron un video en el que supuestamente se mostraba el lanzamiento del "sol artificial" fabricado en China. Según confirmaron desde Reuters, este corresponde a una noticia falsa, que igualmente fue ampliamente difundida a través de las redes sociales.

En realidad estas imágenes mostraron el despegue de un cohete desde el sitio de lanzamiento espacial Wenchang, en el gigante asiático.

China's "artificial sun" set a new world record after superheating a loop of plasma to temperatures five times hotter than the sun for more than 17 minspic.twitter.com/5rd9mCPDKY