Constituyente Alejandra Pérez anuncia que tiene metástasis: ¿Cómo se esparce el cáncer por el cuerpo?

Alejandra Pérez, miembro independiente de la Convención Constitucional, informó a través de su cuenta de Instagram que el cáncer de mama que le descubrieron en 2016, ha vuelto a manifestarse en uno de sus pechos y se ramificó a su cadera.

"Hace unos años prometí con dolor y pena que no me sometería a tratamiento alguno. Hoy, 2022, a dos días de saber esto, ya pienso lo contrario. Amo vivir, amo la insolencia de mi vida, amo ser yo parada en este mundo. Hoy me uno a miles de mujeres que dan la lucha diaria, soy una más", relató en su publicación.

¿Qué es la metástasis?

Diariamente, los tumores desprenden cientos de células cancerígenas, las que tienen la capacidad de esparcirse por el cuerpo. Durante ese proceso, gran parte de las células mueren o son destruidas por el sistema inmune.

Sin embargo, algunas logran sobrevivir y se alojan en otros puntos del cuerpo, permitiendo el crecimiento de un nuevo tumor maligno. De esa manera, una serie de procesos y características de las células favorecen el esparcimiento de un cáncer.

¿Cómo se esparce por el cuerpo humano?

Cada vez que se forma un tumor cancerígeno, se crean nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) para conectar la masa con el torrente sanguíneo. Esto permite "alimentarlo" constantemente con sangre. Esos nuevos vasos permiten la entrada de las células que se desprenden a la "autopista vascular".

Además, las células del cáncer tiene la capacidad de moverse por el cuerpo gracias a su citoesqueleto, el cual modifican para "caminar por el cuerpo".

En el sitio Cancer Quest explican que "al extender una parte de la célula hacia adelante y soltando su extremidad posterior, las células pueden migrar hacia adelante".

Incluso cuando se encuentran con obstáculos, como tejidos como la lámina basal, las células cancerosas secretan una serie de enzimas que degradan el tejido, permitiendo que sigan con su recorrido por el cuerpo.

Las posibilidades de tener metástasis dependerá de una serie de factores. Según el sitio de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, factores que podrían influir son el tipo de cáncer y la velocidad de crecimiento.

