¡Misterio está resuelto! Vehículo chino logró ver qué era la "misteriosa casa" en la Luna

Hace poco más de un mes, los portales de noticias se volvían locos con la imagen liberada por el sitio astronómico Our Space, en donde se podía ver algo que los científicos asiáticos bautizaron como la "casa misteriosa en la Luna".

A pesar de que las imágenes satélites indicaban que en ese cuadrante lunar no se podría haber encontrado nada fuera de lo normal, los resultados no dejarán de decepcionar a algunos.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I