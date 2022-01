Más de 630 casos en Chile: Estos son los síntomas de la variante Ómicron

Durante el fin de semana en que comenzó el 2022, la variante Ómicron se convirtió en la segunda variante de mayor circulación en Chile, después de Delta.

Con 632 casos, la nueva mutación fue la segunda más presente en el análisis de 29.726 muestras durante las últimas 10 semanas epidemiológicas. Esto significa que, en tan solo una semana, Ómicron duplicó su presencia en el país.

La variante Delta, en cambio, con 26.509 casos, fue la más presente en el país. A pesar de esto, las autoridades informaron que "se observa una disminución en la identificación de la variante Delta"

Aunque continúan los esfuerzos en las fronteras, el ingreso de casos a través de los límites fronterizos representa el 91% de las secuenciaciones, y la Seremi de Salud ya confirmó que la mutación tiene circulación comunitaria.

Hasta el momento se ha hablado de una mutación con síntomas más leves, si es que se compara con otras variantes.

Por el momento, los principales síntomas al contagiarse con Ómicron son dolor muscular, fatiga y cefalea o dolor de cabeza. En algunos casos los pacientes presentaron cuadros febriles y dolor de garganta.

"Por leve me refiero principalmente a dolor de garganta. Mucho dolor de garganta", explicó en un hilo de Twitter el doctor neoyorquino Craig Spencer. Según su experiencia en las salas de emergencia de la ciudad estadounidense, quienes no han sido vacunados estarían "más fatigados. Con más fiebre. Más tos. Un poco más miserable en general".

Most patients I’ve seen that had 2 doses of Pfizer/Moderna still had ‘mild’ symptoms, but more than those who had received a third dose.



More fatigued. More fever. More coughing. A little more miserable overall.



But no shortness of breath. No difficulty breathing.



Mostly fine.