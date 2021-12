El "primer perro de la República": Las mejores reacciones que dejó el debut de Brownie Boric en redes sociales

Desde que el domingo se conoció al nuevo presidente electo de Chile, comenzó un particular interés por los detalles de la vida de Gabriel Boric.

Uno de los que más revuelo ha causado en redes sociales es Brownie, el perro de la familia Boric Font en Punta Arenas. El quiltro se ha "autoproclamado" en sus redes sociales como el "primer perro de la República de Chile".

Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el Primer Perro. Me comprometo no solo a velar por los derechos de los perros de Chile, sino que de todos los animalitos. #AdoptaNoCompres pic.twitter.com/okOmAg04GZ