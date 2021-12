¡Sin aguja!: Así es la nueva vacuna contra el Covid-19 que podría garantizar una "protección de amplio alcance"

Las invenciones para contrarrestar los efectos de la pandemia no paran y una novedosa herramienta comienza a ser divulgada. Se trata de una vacuna contra Covid-19 sin aguja, aplicada a través de un chorro de aire y que promete una “protección de amplio alcance”.

Con las fórmulas ideadas por los principales laboratorios del mundo se vacunan la mayoría de las personas alrededor del mundo, pero con la aparición de variantes y mutaciones, los científicos hacen esfuerzos adicionales para dar con los mejores métodos.

Actualmente, se discute sobre la posibilidad de que la variante ómicron sea más resistente a la inmunización que está disponible actualmente. Al ser una cepa reciente, las certezas de los investigadores continúa siendo escasas.

La más reciente vacuna contra Covid-19 podría ofrecer una “protección de amplio alcance” contra las variantes, a pesar de no ser aplicada por medio de agujas, sino con corrientes de aire que penetran en la piel. El proyecto fue desarrollado por el profesor Jonathan Heeney, de la Universidad de Cambridge y la compañía DIOSynVax.

Esta tecnología funciona además para predecir las próximas mutaciones del virus y apuntar a variantes emergentes. La Universidad de Southampton se encarga de probar la técnica, que se administra sin dolor, pues ocupa una inyección a presión e intradérmica.

“Nuestra vacuna es innovadora. Fundamentalmente, es el primer paso hacia una vacuna universal contra el coronavirus que estamos desarrollando, que nos protege no solo de las variantes de Covid-19 sino de futuros coronavirus”, afirma Heeney, según un artículo del medio Daily Mail.

A needle free vaccination targeting Covid-19 variants has begun clinical trials. Developed by Darwin College Fellow, Professor Jonathan Heeney, at @Cambridge_Uni & DIOSynVax, the vaccine is delivered into the skin through a blast of air. Find out more https://t.co/WUhTFObzOP pic.twitter.com/9bLfjjy7CV