Es la primera vez que se puede ver: Esta es la lluvia de estrellas que ilumina el hemisferio sur

Esta noche se podría ver la lluvia de estrellas Áridas en los cielos del hemisferio sur. Es la primera vez que se puede observar este particular fenómeno, que fue detectado a finales del mes de septiembre por la red CAMS (Cameras for Allsky Meteor Surveillance), cerca de la constelación Ara, el Altar.

Llamada Áridas por estar cerca de la constelación Ara, los expertos han estado esperando este fenómeno.

Es que el cometa 15P / Finlay tenía la probabilidad de producir una lluvia de meteoros por su trayectoria, pero no se había registrado el evento. Pero con el reingreso del cometa al Sistema Solar en 1995, los expertos calcularon que este año existía la posibilidad de un nuevo fenómeno.

Las lluvias de estrellas son fenómenos que ocurren con cierta periodicidad, ya que son el resultado del material de los cometas que se desprende y entra en la atmósfera terrestre. Esto ocurre cuando las rocas se encuentran más cerca del Sol, ya que su calor permite que se desprenda aún más material.

En el caso de las Áridas, no había sido visible en años anteriores porque el material desprendido no era lo suficientemente grande.

