Cáncer de columna: Conoce cómo reconocer los tumores que afectan a dicha zona

La columna vertebral es una de las zonas preocupantes en las que se pueden provocar lesiones o males. Es el puente que une el cerebro con las extremidades y todo el cuerpo, y un problema en dicha región podría derivar en daños irreparables.

Los tumores que aparecen en la columna pueden ser malignos como benignos. En caso de que estos sean cancerígenos, es más probable que esto sea por la metástasis desde otro cáncer, como de colon, mama o tiroides, entre otros.

Este tipo de masa también se clasifica según la región anatómica en la que crece. Puede ser en los huesos, duramadre o en las raíces nerviosas que se extienden de la médula espinal.

Síntomas

Los médicos han reportado que el síntoma más recurrente es el dolor. Pero no es cualquier tipo de molestia o dolor, este "frecuentemente interrumpe el sueño, es progresivo en el tiempo, muchas veces no tiene una causa mecánica -no aparece con la carga- y se mantiene tanto en reposo como actividad", explicó el doctor Denis Witt, del Centro de Columna de la Clínica Las Condes.

Además del dolor, el sitio oficial de la Clínica Universidad de los Andes también consigna como síntomas de esta enfermedad:

Pérdida de sensibilidad en los brazos o piernas

Debilidad muscular

Problemas para caminar

Incontinencia intestinal o urinaria

Parálisis en diferentes zonas del cuerpo

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Cáncer