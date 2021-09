Esta es la dieta del arcoíris que te entregará todos los nutrientes que necesitas

Comer una dieta variada puede asegurar que estés recibiendo todos los nutrientes que necesitas. Para saber si es variada, lo mejor es seguir la regla de los colores, y buscar los alimentos con la mayor gama de colores (dejando afuera los dulces, por supuesto).

La dieta mediterránea, considerada una de las más saludables y completas, es bastante colorida. Además ayuda que el principal método de cocción utilizado sea el sancochado y no la fritura, como en otros países.

¿Cómo ayudan los colores?

Las frutas y verduras tienen compuestos como carotenoides y flavonoides, antioxidantes que pigmentan los alimentos además de entregarles potenciales beneficios para la salud. La composición única de cada alimento permite tener una variedad de colores y ventajas.

“Si nos falta un color del arcoíris (en la dieta), es posible que nos falte la función de ese alimento”, comentó Deanna Minich, nutricionista y doctora en la Universidad de Western States en Oregón, Estados Unido a Estrategia y Negocios.

Por ejemplo, los alimentos azules, como las arándonos, contienen antocianina, un compuesto que está relacionado con el control del azúcar en la sangre y, por lo tanto, puede prevenir el padecer diabetes tipo dos.

Mientras que las comidas de color amarillo, como los pimentones, contienen flavonas y luteína, que podría ayudar a defender a los ojos del deterioro macular.

Comidas blancas, como el arroz, las papas o la harina no se deben descartar por completo, a pesar de no ser una fruta o verdura en particular. Estas comidas ayudan a satisfacer requisitos alimentarios necesarios para tener los niveles de energía saludables.

Es que las verduras no lo pueden ser todo, por eso legumbres, semillas, cereales integrales e incluso el té serán el mejor complemento para tu alimentación.

