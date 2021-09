¿Qué tan ebrio estás? Estas son las etapas que te ayudarán a identificar tu nivel de borrachera

No es 18 si no te tomaste un terremoto. Esta clásica bebida es responsable de las malas decisiones de muchos. Es que el consumo de alcohol usualmente provoca que las personas se desinhiban un poco, algunas se relajan o conversan más, eso, solo si tomaste poco.

Una vez que se cruza cierto límite de consumo se entra en tierra de malas decisiones. Si esto es algo que quieras evitar durante las Fiestas Patrias, acá puedes revisar qué tan borracho estás.

Las etapas se dividen dependiendo de cómo se comporta el organismo y no a cantidades de bebida consumida. Es que los cuerpos reaccionan de forma diferente a la misma cantidad de alcohol, ya que el procesamiento de este depende del metabolismo y características propias de cada uno.

Sobriedad o leve

Con solo una bebida alcohólica se puede decir que estás en esta etapa. A pesar de que tomaste algo, sientes como que no hay ni un cambio en tu comportamiento o actitudes.

Euforia

Esta es una de las etapas con menos manifestaciones físicas. Por lo general ocurre con 0.03 y 0.12% de alcohol en la sangre.

Quienes están eufóricos están más desinhibidos, no les cuesta hablar, tienen más confianza, pero sus reacciones se enlentecen.

Agitación

Con 0.09 y 0.25% de alcohol en la sangre entras en la etapa en que las emociones están muy exaltadas. La inestabilidad emocional es muy recurrente en esta etapa.

Físicamente, puede que tu visión se vuelva borrosa, se te olvidan las cosas y cuesta más mantener el equilibrio.

Confusión

Se estima que sobre las 5 bebidas en los hombres, y más de cuatro en mujeres alcanzas este punto de borrachera, en el que las personas tienen evidentes problemas para ponerse de pie o caminar.

Como dice el nombre, la confusión, el no entender lo que pasa a tu alrededor, es clave. Puede que tengas algunas explosiones de emociones o incluso podrías perder la conciencia.

Estupor

Si es que ya no puedes estar de pie sin ayuda, no respiras bien o incluso no tienes control de esfínteres, se considera que llegaste a la etapa del estupor

En esta etapa dejas de responder a los estímulos externos. El adormecimiento de los músculos podría incluso ser un riesgo, ya que puedes ahogarte mientras vomitas, por la descoordinación entre el estómago y la respiración.

Coma

Cuando el nivel de alcohol en la sangre alcanza entre un 0.35 y 0.45% se arriesga entrar en lo que se conoce como un coma etílico. Este concepto se refiere al punto en que las funciones el organismo se enlentecen tanto que incluso ponen en riesgo tu vida.

En esta etapa es fundamental recibir ayuda médica para prevenir la muerte.

