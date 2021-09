¿Tienes diabetes? Estas son las recomendaciones de los expertos para las Fiestas Patrias

Las Fiestas Patrias son un tiempo de celebración y comida, en la que todos deberían poder tener el tiempo de compartir y disfrutar.

En teoría "si es diabético o tiene resistencia a la insulina, y está bien controlado no necesitan de un menú especial. Porque si tú me preguntas a mí el choripán no está recomendado ni para diabéticos, ni para no diabéticos porque es una carne procesada", explica la Dra. María José Escaffi, jefe del departamento de nutrición de clínica Las Condes.

Si bien se pueden hacer algunos cambios en las preparaciones tradicionales de la fecha, estás no son beneficiosas para las personas con algún diagnóstico previo, sino que todos se podrían ver beneficiados.

De todas formas, si tienes diabetes u otra enfermedad que se vea afectada por el consumo de alimentos, lo mejor es consultar antes con un médico si es que existe alguna recomendación o contraindicación para esta fecha.

Lo que se puede hacer

Mientras menos alimentos procesados, mejor será. Esto significa tratar de cocinar en casa la mayor cantidad de preparaciones que se pueda. De esta forma se pueden hacer pequeños cambios que ayudarían a hacer 'menos daño' durante las celebraciones.

La doctora Escaffi recomienda, si es que se puede, hacer empanadas con masa filo o con carne mechada, en vez de un sofrito. De esta forma la cantidad de masa que tiene cada empanada disminuye, y las calorías de la carne roja disminuyen porque no son fritas en aceite, sino que preparado a la olla.

Si en tu familia no son de muchos juegos, sino que prefieren sentarse a conversar un buen rato, algunos de los cambios que pueden hacer es "poner más ensalada a la chilena o más pebre. Por ejemplo en vez de la ensalada de papa clásica, poner un par de morrones con un huevito; eso es proteína con verduras", explicó la doctora.

Lo mismo ocurre con los postres, por ejemplo no es necesario dejar de comer mote con huesillo, pero se puede preparar con endulzante como stevia.

Como no todo el mundo tiene la posibilidad, tiempo o habilidades como para hacer estos cambios, o incluso cocinar en la casa, la mejor medida que se puede tomar -sin importar si se trata de una persona completamente sana o no- es la moderación.

La recomendación final de la doctora es realizar una alimentación consiente de toda la familia, "voy a comer inteligentemente, pero no es restringirse". De esta forma te podrá evitar comer de más o incluso saltarte aquello que potencialmente te podría hacer mal.

