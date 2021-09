Las 4 comidas típicas de Fiestas Patrias que tu perro no debe comer

En las celebraciones de Fiestas Patrias todos salen ganando, hasta el perro. Es que durante los asados es inevitable que no le caiga un pedacito de algo a la mascota. Pero debes tener cuidadoso y selectivo con los alimentos que le das.

Es que no todo aquello que comemos las personas es seguro para los canes. Si, un pedacito de pan le puedes dar, pero los huesos del asado no son tan buena idea.

Revisa cuáles son todos los alimentos que no deberías darle a tu perro.

Pasas

Las pasas en las empanadas seguirá siendo uno de los debates más agitados de la fecha. Si compraste empanadas y no te gusta con pasas, no uses a tu perro para darle las sobras, porque le podría hacer muy mal.

Es que las pasas y las uvas contienen una substancia altamente tóxica para los canes, la cual consumida en diferentes cantidades podría derivar en un daño hepático severo o insuficiencia renal.

Empanadas o pebre

¿Qué tienen en común estos dos favoritos de la cocina chilena? Si, la cebolla y el ajo. Dependiendo de quién esté en la cocina, estas plantas son esenciales en la cocina de nuestro país y se encuentran en gran variedad de preparaciones.

Son deliciosas y un favorito de muchos, pero para quienes sufren de acidez o colon irritable, pueden ser un tormento y para los perros también.

Todos los vegetales derivados de esta familia, ya sean cocidos o crudos, contienen compuestos que actúan como tóxicos en el organismo de los perros, causando irritación gastrointestinal e incluso daño de las células rojas.

Los efectos no son inmediatos, y las secuelas luego del consumo de uno de estos podría llegar incluso días más tarde, por lo que deberás estar atento.

La grasa de la carne y huesos

Dejarle las sobras al perro es una clásica muestra de cariño o atención, pero no todas las sobras serán seguras.

Crudos o cocidos, la grasa que le sacas al pedazo de carne que te sirves en el asado, o los huesos de la chuleta que te serviste, no son un alimento seguro para tus perros. Básicamente esto es por un riesgo de ahogamiento.

Cuando se comen los huesos, los mastican y rompen, dejando astillas que podrían obstruir o dañar el sistema digestivo del animal.

Carne cruda

Si bien los canes son animales carnívoros, hace varias generaciones dejaron de consumir regularmente carnes crudas. Es que ahora si es que lo hacen, consumen carne previamente tratada y refrigerada.

Al no ser directamente de la fuente, estos alimentos tienen más probabilidades de ser contaminados con bacterias que pueden provocar graves condiciones médicas.

Extra: Alcohol

Evita que se acerque al terremoto, chicha, vino o cerveza. Cualquier forma de bebida alcohólica, incluso en las dosis más pequeñas, puede resultar en graves daños al sistema nervioso central o diarrea.

Todo sobre Mascotas