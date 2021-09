Cáncer de hígado: Los síntomas de la enfermedad y cómo puedes prevenirla

El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo. Se trata de una pieza vital para la absorción de energía en el intestino y la coagulación sanguínea. Sin un hígado sano, la vida es muy difícil.

El cáncer en esta parte del cuerpo ocurre con el crecimiento anormal de células, y existe de muchos tipos, dependiendo del sector anatómico en el que por primera vez aparecen.

Cómo lo puedo prevenir

Por lo general existen dos tipos de factores de riesgo para una enfermedad, los que son modificables y los que no. La edad, sexo y antecedentes familiares son indicadores por los que no se puede hacer nada, pero otro tipo de hábitos y enfermedades complican el panorama.

La diabetes tipo 2, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol y de tabaco están asociados con el diagnóstico de este tipo de cáncer. Por lo que tratar de llevar el estilo de vida más saludable que se puede, siempre será de ayuda.

Lo mismo ocurre con aquellos diagnosticados con cirrosis, la enfermedad que remplaza las células dañadas del hígado por tejido cicatrizado. También ocurre con la hepatitis viral crónica y el hígado graso no asociado al consumo de alcohol, sino que en las personas con obesidad.

Síntomas

Si no se puede prevenir, lo mejor es estar atento, ya que gran parte de estos cambios ocurren, pero no nos damos cuenta. También es importante recordar que todos estos síntomas no son exclusivos del cáncer y pueden estar señalando otras condiciones que afectan al mismo órgano.

Según la Asociación Americana del Cáncer, los síntomas más comunes en los pacientes con cáncer en el hígado son:

Pérdida de peso sin intentarlo

Pérdida del apetito

Sensación de saciedad

Náuseas o vómitos

Agrandamiento del hígado e inflamación bajo las costillas del lado derecho

Agrandamiento del bazo e inflamación del lado izquierdo

Dolor en el abdomen

Picazón

Coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Cáncer