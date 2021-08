Esta radiografía muestra el accidente que podrías tener si viajas en el auto con los pies sobre el panel

Si no lo has hecho probablemente lo has visto, cuando el copiloto va muy cómodo, se saca los zapatos y luego sube los pies al salpicadero o panel del auto. Después de horas sentado con las piernas dobladas, esta posición es un alivio, pero a la vez puede ser un peligro.

Es conocida cómo la peor forma en la que puedes viajar en un auto. De hecho, es tan peligrosa, que algunos países, como España, pueden cursar una multa de hasta 100 euros al conductor que permita que los pasajeros vayan en esta posición.

Es que a pesar de ir con el cinturón de seguridad o si el auto cuenta con airbags, el daño podría incluso dejar a una persona con discapacidad permanente, en caso de un accidente.

¿Cuáles son los peligros?

Si viajas con los pies sobre el panel y tu auto es parte de un accidente de colisión te arriesgas a sufrir de graves facturas. Es con la velocidad del impacto las medidas de seguridad no pueden funcionar como deberían.

El cinturón impedirá que seas eyectado por el parabrisas, pero tu cuerpo se podría comprimir, el torso es lanzado hacia adelante y las piernas hacia atrás. Esto podría derivar en fracturas en delicados sectores del cuerpo como caderas y columna.

Visto en #instadocenciasalud por @Mividaenfermera

Consecuencias de poner los pies en salpicadero del coche y tener un accidente ☹️

PIÉNSA en ello el próximo día que vayas a hacerlo @DGTes pic.twitter.com/bYwW1Bk0v7 — Vero Real (@VdeVeroReal) January 27, 2020

En caso de que no sufras un accidente con un gran impacto, igual podrías verte afectado. Es que los pies se interponen en el camino de los airbags.

Este elemento de seguridad, capaz de evitar accidentes más graves, es activado a alta velocidad y fuerza, para alcanzar a proteger a las personas. Pero esta misma fuerza podría provocar que las piernas sean lanzadas, exponiéndote a graves fracturas.