¿Usas desodorante? Estos son algunos errores que puedes estar cometiendo al usarlo

El desodorante es un producto clave para el cuidado de la higiene personal para todos los que nos consideramos occidentales (si, porque en los países asiáticos casi ni usan o no lo necesitan). Pero para quienes si lo usamos, es -casi- diario.

Puede haber muchos errores que estás cometiendo mientas usas este producto, nada grave, pero que son muy fáciles de evitar o solucionarlos, para evitar incómodos momentos.

No diferenciar desodorante de antitranspirante

Los dos se aplican en las axilas, pero no son lo mismo, por eso es necesario leer el empaque y considerar la acción que se desea conseguir antes de elegir uno.

El antitranspirante, como el nombre lo indica, bloquea el proceso del sudor sin necesaria hacerse cargo del olor. Mientras que los desodorantes solo se enfocan en evitar el mal olor.

Si tienes piel sensible el uso de un antitranspirante podría causar irritación, reacciones alérgicas o daño en la piel.

Usar dos productos juntos

Para que este producto funcione, debe ser aplicado sobre la piel limpia y seca. Por lo que si ya vas en la mitad del día y necesitas que necesitas retocar tu desodorante, es mejor que limpies la superficie en vez de aplicarlo sobre los restos del anterior.

Puede ser con un pañuelo húmedo o una toalla, lo ideal es retirar los residuos de la primera vez que lo aplicaste.

No considerar el perfume

Los cosméticos en general pueden tener fragancias muy fuertes, las que deberías tomar en cuenta para evitar que estas se mezclen creando un desagradable o potente aroma. Si el olor de tu desodorante es muy fuerte, puedes compensar con un perfume o crema más sutiles

Además, deberías considerar cómo reacciona el perfume del producto con tu piel y sudor, dependiendo del pH de cada uno, este no siempre generará el efecto deseado.

Usar mucho

Si sientes que tu desodorante no está actuando como esperas, puede que exageres al momento de aplicar el producto, pero esto puede ser un problema. Cuando usas mucho desodorante se acumula y puede dejar manchas difíciles de eliminar.

Una forma de saber si es que estás aplicando en demasía, es si la zona de las axilas de tu ropa queda dura o con residuos, incluso después del lavado.

No usar de noche

Durante la noche también puedes sudar y generar mal olor. Incluso algunos de estos productos recomiendan aplicarlo durante la noche y no en la mañana, pero finalmente el uso dependerá de cómo se siente cómodo cada uno.

No cambiar de producto

Si llevas mucho tiempo usando el mismo desodorante, puede que sientas que ya no funciona como antes. Es que el cuerpo cambia y lo que antes servía no necesariamente lo seguirá haciendo siempre. Por lo que debes estar abierto a la idea de que no podrás usar para siempre el mismo.

