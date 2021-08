Migraña: Estos son los síntomas de la condición que sufre Khloé Kardashian

Khloé Kardashian reconoció a través de las redes sociales que padece de episodios de migraña, cuyos síntomas pueden generar múltiples limitaciones en su vida cotidiana. La socialité norteamericana dijo a través de Twitter que esta situación tiende a ser muy debilitante.

I wish people understood how debilitating migraines can be. I get so frustrated when people tell me to push through and it’s just a bad headache. 😡 if only they knew!! That feeling is torturous and indescribable. I can’t believe I left home without my migraine medication 🙄