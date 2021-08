Para que estés atento: 5 cambios de comportamiento que muestran que tu gato se siente solo

Los gatos son animales muy sociable y aunque no sean como los perros que mueven la cola de felicidad cada vez que te ven, no significa que no sientan nada. Les gusta tanto tu compañía que te extrañan.

Esto no significa que por dejar a tu gato unas horas tendrá depresión, sino que debes entregarle el tiempo y la atención que requiere. Si es que no se cumplen con sus necesidades, la soledad y el aburrimiento pueden convertirse en comportamiento complicado e, incluso, conflictivos.

Por supuesto que esto depende de cada animal, cómo reacciona a la soledad, cuánta atención necesita y cómo muestra que no se siente de lo mejor, pero por lo general se ha identificado que cuando un gato se siente solo tiene 5 importantes cambios de comportamiento.

Hiperactividad

Muy común en los felinos jóvenes y aquellos que dejaron la calle por primera vez para vivir en un hogar. Es fácil de reconocer la hiperactividad porque parece como si todo lo exaltara, se ve apurado y no pasa ni un segundo sin moverse.

Agresividad

Si tu gato repentinamente comenzó a rasguñar las superficies del hogar, si ataca a las personas cuando llegan o se van de la casa pueden ser señales de que no está recibiendo la atención.

Hay 5 señales físicas con las que tu gato demuestra que está enojado, la más fácil de reconocer es el movimiento de la cola y las orejas hacia atrás.

Por otro lado, la agresividad también puede aparecer repentinamente por dolor, enfermedades o tumores, por lo que debes estar atento a los cambios generales.

Depresión

La señal más clara de la depresión en los felinos es el sueño. Cuando un gato está deprimido duerme o descansa mucho más de lo normal. Se vuelven más calmados, no juegan, muestran desinterés por las cosas que antes sí le atraían.

Este es un comportamiento que se puede volver un patrón cuando no reciben la suficiente atención.

Otra forma clara en la que muestran su depresión, y que coincide con las personas, es que dejan de lado su aseo o dejan de comer. En estos casos, la salud del animal podría empeorar rápidamente por lo que no deberías descartar consultar con un especialista.

Apego extremo

Si se siente muy solo, hará lo que pueda para llamar tu atención. Te perseguirá hasta el baño, se acariciará entre tus piernas o comenzará a maullar en cuanto te alejes de su lado. Esta conducta se puede volver muy problemática para la salud mental del animal, por lo que lo mejor es que busques formas de curar su aburrimiento.

Falta de higiene

Si bien con la depresión dejan de bañarse, cuando están aburridos, solos y tristes, también se puede reflejar en sus hábitos de aseo. Puede que se rehúsen a usar sus areneros y se acostumbren a marcar otras partes de la casa.

La recomendación de los expertos es nunca castigarlos o retarlos cuando este tipo de comportamiento se presenta, porque no es que lo hagan para molestar a los humanos, más bien está motivado por sentimientos más complejos.

