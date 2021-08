¿Necesitas congelar claras de huevo? Esta es la forma correcta de hacerlo

Si te gusta la mayonesa casera u otras preparaciones que llevan huevo, pero evitas hacerla porque siempre te sobran muchas claras, te presentamos una forma poco común de guardarlas: congelar.

Esta situación no sirve para todos los alimentos, pues dependiendo de su composición, algunos deberían evitar que entren al freezer, porque el proceso de congelamiento arruina las texturas

Pero no es el caso de las claras, ya que como está compuesta principalmente de agua y es un elemento líquido, no debería ser un problema.

El proceso es bastante fácil. Para poder meterlas al freezer no es necesario agregarles ni azúcar, sal o vinagre, tampoco es recomendable batirlas, solo deben entrar al congelador.

Lo complicado es elegir el formato en el que se hará. Es que dependiendo de cómo las vas a usar en el futuro, puedes seguir diferentes recomendaciones.

Si es que las quieres utilizar en una receta de pastelería, que requiere de precisión en las cantidades y medidas puedes hacer cubos con una sola clara por vez. Dependiendo de cuantas claras tengas que congelar, será un proceso más lento, pero de seguro sabrás que un cubo es equivalente a una clara.

@MuscleFoodUK frozen egg white cubes, can use them as needed a few each day. Defrost pretty quick for easy use! pic.twitter.com/RJycNxqFJg