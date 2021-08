¿Sufres de alergia? 5 razas de gatos que son realmente hipoalergénicos

Existen muchas personas en el mundo que son alérgicas a las mascotas, pero según el sitio WebMD, es más común encontrar a una persona alérgica a los gatos que a los perros.

Las personas que sufren de alergia a los felinos tienen se cree que reaccionan a las proteínas que se contienen en el pelaje, piel muerta, la orina y la saliva de las mascotas. Además, en las casas que viven animales es más común que se acumulen más de otros alérgenos, como el polvo y tierra.

Técnicamente, no existen gatos que sean completamente hipoalergénicos, pero las 5 razas que encontrarás a continuación tienen características de pelaje y producción de proteínas podrían hacer más fácil la exposición para las personas que sufren de esta condición.

Bengala

Por su personalidad extrovertida y su apariencia exótica, cada vez más personas en el mundo se esfuerzan para conseguir un gato de esta raza.

Además, es muy poco común que este tipo de felino provoque alergias, porque en comparación con otras razas produce menos proteína Fel d 1, el alérgeno que causa sensibilidad en el organismo de las personas.

También es un gato con pelaje de solo una capa, produce menos pelo que otros felinos. Y el tipo de pelo que tiene, suave como el de los conejos, produce suelta menos piel muerta y acumula menos polvo.

Esfinge

Gracias a que estos gatos no tienen pelo, las proteínas Fel d 1 no quedan atrapadas en su pelaje después de lavarse con la lengua. Pero por no tener pelaje también son animales bastante delicados que requieren de más cuidados que otros, por lo que deben lavarse cuidadosamente y de forma regular.

Ruso azul

Esta raza de gatos también produce menos proteína. Además, su tipo de pelo ayuda a que las pocas proteínas que se encuentran en su saliva no queden pegadas en la superficie del pelaje después de bañarse, sino que quedan más pegadas a la piel. De esta forma hay menos probabilidades de que anden volando por el ambiente.

Cornish rex y Devon rex

Los cornish rex son animales que solo tienen una capa, muy suave y ligera de pelaje, por lo que acarrean menos piel muerta con ellas a la que las personas puedan reaccionar.

Mientras que los devon rex, que tienen características físicas relativamente parecidas, pelechan mucho menos que otras razas.

Siberiano

Solo con verlo da la sensación que este gato te podría dar alergia. Es que como es posible que un animal con un pelaje tan largo y abundante pueda ser hipoalergénico. Pero este tipo de animal también produce menor proteína sensible, por lo que las probabilidades de sobre reacción disminuyen.

