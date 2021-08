Emergencia de nave espacial: La razón por la que Estación Internacional dio vueltas como trompo

El pasado 29 de julio llegó el esperado módulo de investigación ruso, Nauka, a la Estación Espacial Internacional (EEI). La misión había sido un éxito, el módulo ya estaba acoplado al laboratorio, pero solo unas horas más tarde, Nauka, accidentalmente, activó sus propulsores.

La inesperada actividad lanzó la estación al espacio. Durante un tiempo, se perdió la comunicación entre los pilotos de control en la Tierra y la estación, y los ingenieros informaron la desestabilización de la nave.

A través de Twitter, la NASA informó lo ocurrido. Según lo que actualizaron, la nivelación de la estación varió en 45° luego del accidente, pero la ya se había recuperado la estabilidad y se encontraba operando normalmente.

A pesar del tranquilizante reporte original, días más tarde se dio a conocer que la situación fue más grave de lo que originalmente comunicaron.

Según reportó el New York Times, el director de vuelo y líder de control de la misión en Houston, Zebulon Scoville, el reporte real era mucho más severo que el original.

Según el reporte del director de vuelo, la Estación Internacional "giró una revolución y media, alrededor de 540° antes de detenerse boca abajo. La estación espacial luego dio un giro de 180 grados hacia adelante para volver a su orientación original":

De hecho, en la misma fecha, Scoville publicó en Twitter sobre el accidente, plataforma en la que contó que nunca antes había tenido que "declarar emergencia en una nave espacial".

Was force fight between MLM and ISS SM thrusters. Based upon moment arm, the ISS brought a knife to a gun fight. Reports of ISS only being 45 degrees out were premature. That was first call from ADCO. We proceeded to do headstands and cartwheels. Olympic judges would be proud.