Aprende a elegir la copa ideal para beber vino: Esto recomiendan los expertos

Aunque se cree que es mejor tomar un buen vino en una copa costosa, lo cierto es que el precio no siempre determina la calidad de la experiencia.

Ya sea porque se toma en ocasiones especiales o se está incursionando en el interesante mundo de los vinos, siempre hará falta contar con unas buenas copas en casa, pero no siempre se sabe elegir.

Varios expertos han dado numerosas recomendaciones para saber elegir una copa, pero todos concuerdan en que el objetivo no es presumir de ella, sino disfrutar los aromas del contenido.

Tips para principiantes

Para Joel Gott, fundador de Joel Gott Wines, existe una pauta básica que tiene que ver con el ancho del borde superior de la copa.

“En un nivel básico, los tintos suelen tener un tazón superior ancho y los claros uno más estrecho. Después de eso, entran en juego una variedad de complejidades del vino, incluido el grosor del vaso, la curva del cuenco y el tallo del vaso", aseguró al portal Food and Wine.

Es un asunto de aromas y sabor. Cuando se sirve el vino se liberan aromas que encierran la historia de cómo fue hecho, el tipo de uvas que se usaron, el tiempo de la cosecha, su lugar de origen, la madera de sus barriles, la temperatura, entre otras características.

Gott precisa es mejor contar con “copas de vino tinto tradicional de tallo largo, ya que estos vinos tienden a tener más taninos".

Mientras los apasionados del vino blanco deberían optar por un tazón más estrecho "para evitar perder ninguno de los detalles de sabor del vino".

Para evitar complicaciones si no se es experto, Got sugiere que el mercado ofrece copas de vino universales que funcionan bien si no se tiene espacio o dinero.

“Si bien beber de un vaso específico para cada tipo de vino puede brindar la mejor experiencia y sabor en cada uno, de ninguna manera es necesario. Debe elegir un vaso que haga que el vino sepa muy bien para usted", puntualizó.

Formas y materiales

A medida que se descubren las bondades de esta bebida desde el punto de vista del aroma y del sabor, se encontrará una relación más estrecha con la copa que se utiliza, es por ello que existe gran variedad de modelos y eso suele confundir.

Jonathan Key, gerente de bebidas y bares de The Preacher's Son and Undercroft, afirma que se trata también de sacar el máximo provecho a una bebida exquisita.

“Elija un vaso que se adapte a su gusto. No es necesario que alguien que normalmente solo bebe vinos blancos secos tenga una enorme copa de Borgoña de fondo plano. Cuando pones vino en un vaso drásticamente incorrecto, no obtienes el valor de tu dinero en términos de experimentar ese vino al máximo”, dijo al portal Liquor.

Una pregunta frecuente tiene que ver con el material. Muchos no saben qué es mejor, si el vidrio o el cristal, pero según el editor ejecutivo de vinos Ray Isle, la diferencia entre uno y otro es el precio. "No importa en términos de degustación", asegura.

Lo importante es saber que las copas de cristal contienen plomo, material que le otorga cualidades como brillo, sonoridad y una porosidad interna que golpea los líquidos, según el portal Estudia Hostelería.com.





Aunque muchos creen que la copa de vino ideal debe venir con tallo largo, hay diseños audaces que eliminaron el tallo y dan más importancia al cuenco y a la “boca” de la copa. Además, los riesgos de derrames son mínimos porque se trata de una copa mucho más estable y versátil, ya que se puede usar para refrescos u otras bebidas.

