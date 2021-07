Mi hijo me falta el respeto: Recomendaciones para padres al fijar límites

No existe un manual para ser padres, pero en el rol de criar a los hijos sabemos que existe la palabra respeto, que debe ser aplicada como una ecuación perfecta desde muy pequeños para encontrar un equilibrio en su educación. Sin embargo, algunos no saben cómo actuar ante este desafío: "Mi hijo me falta el respeto".

En su blog, el neuropsicólogo Alvaro Bilbao brinda el significado del respeto recalcando que es una cualidad que “dice mucho acerca de cómo es capaz de tratar a los demás”. Habla de su importancia al recordar que es la herramienta que regirá el juego social de los niños a futuro, tanto en su vida social, profesional y afectiva.

Ante tal concepto, la pregunta que muchos padres se hacen, es ¿qué hacer cuando los hijos faltan el respeto? La respuesta a veces no es sencilla, pues no hay una receta cuando todo se sale de control, por lo que los expertos hablan de ello.

¿Qué hacer si mi hijo me falta el respeto?

Para Bilbao el respeto es una secuencia de normas que funciona desde muy temprana edad. Cuando un niño ve respeto en sus padres, en sus maestros y en el resto de las personas que lo rodean, acaba desarrollando respeto por sí mismo logrando una armonía en las diferentes etapas de su vida.

El diario El País cita a Guillermo Bailac, especialista en Psicología Clínica, para describir la conducta que vemos en un niño y hasta en adolescentes que suelen no respetar las normas. “Algunos niños y jóvenes gritan, amenazan, rompen objetos, golpean puertas, se autolesionan, agreden a otros o incluso faltan al respeto a sus padres”.

Volviendo a hablar de los límites, el psicólogo aclara algo importante: los niños desconocen el significado de ello y por supuesto no sabrán identificarlo ni establecerlo. Se trata de un aprendizaje que implica situaciones físicas, como el funcionamiento del cerebro.

Argumenta que un cerebro inmaduro necesita de normas y aprendizaje. “Tiene impulsividad, los niños quieren imponer sus criterios equivocados, por lo que hay que actuar en esos momentos”.

La regla de oro de que el ejemplo entra por casa es el principal consejo para lograr que un hijo guarde respeto. Partiendo de esta recomendación, sigamos estos consejos:

El portal la Guía Infantil predica que con el ejemplo podrás ser una influencia positiva para manejar cualquier situación o comportamiento.

Logra ser firme

No importa en qué situación te encuentres, no permitas que el estado de ánimo fije tu conducta para saber manejar un conflicto. Mantén la calma y, lo más importante, no agredas ni verbal ni físicamente al niño, pues esto será la clave a futuro.

Analiza la falta

Tomate unos minutos y piensa cómo enseñar que lo que hizo está mal. Mostrar que una conducta, sea mala o buena, tiene consecuencias es lo primordial para un buen aprendizaje en la vida. Reflexiona junto a el o ella, si hizo daño a alguien a través de la reflexión y pregunta si es posible reparar la falta o el daño a terceros.

Firmeza

Mantener un diálogo lleno de palabras afectuosas que dibujen el entendimiento te hará ser firme para que mantengas una conducta que lo lleve a cumplir esa falta. No cambies de opinión y supervisa que cumpla el mandato.

Padres unidos y de acuerdo

Cuando los padres establecen juntos los límites se da una empatía en el rol de hacerle entender al niño la falta de respeto que cometió. Es cuestión de apoyar juntos un llamado de atención, pues ni papá o mamá puede restarle importancia a la necesidad de que guarde compostura ante una situación.

Buena comunicación

No importa qué edad tenga un niño, desde muy pequeños se debe iniciar una comunicación haciendo entender con calma cómo faltó el respeto, dónde está la falta y por qué es necesario enmendar lo hecho.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

