Nuevo estudio revela que los genes podrían determinar la edad en la que se pierde la virginidad

Un nuevo estudio científico realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, reveló que el momento en el que las personas suelen perder la virginidad podría estar determinado por la genética.

El objetivo que el grupo de académicos se planteó era “descubrir” la edad en la que las personas suelen tener relaciones sexuales por primera vez, reseñó el diario El Tiempo.

Sin embargo, la investigación reveló que existen 282 variantes genéticas en la secuencia del ADN que podrían ayudar a conocer el momento en el que las personas podrían perder su virginidad, según informó el Daily Mail.

La profesora e investigadora de la Universidad de Oxford, Melinda Mills, conversó sobre el estudio durante una entrevista con el tabloide británico y explicó cómo el estudio concluyó que algunos de nuestros genes podrían determinar momentos importantes de nuestra vida.

“Nuestro estudio encontró centenares de marcadores genéticos que trazarían algunos de los momentos más relevantes de nuestras vidas. Uno de estos es la edad de la primera relación sexual de las personas. Anticipamos que los resultados de nuestra investigación serán precedentes para comprender de mejor manera la salud sexual y mental de adolescentes”, dijo.

De acuerdo a la investigación científica, “generalmente, el primer encuentro sexual de una persona se da entre la adolescencia y los primeros años de adultez”.

El estudio se publicó en la revista científica Nature Human Behaviour y para llevarlo a cabo los investigadores utilizaron una muestra del ADN de 397 mil 338 personas. Participaron 214 mil 547 mujeres y 182 mil 791 hombres.

La investigación reveló resultados más acertados que otros estudios similares que se realizaron en el pasado, que sólo lograron identificar 38 variantes genéticas relacionadas con la edad en la que las personas pierden su virginidad.

