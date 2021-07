Épsilon: La variante del Covid-19 que sería 20% más infecciosa

Junto a Gamma, Delta y Delta Plus, la variante Épsilon es una de las mutaciones a que la comunidad médica mantiene monitoreada. Si bien por el momento, la Delta es la candidata ideal para convertirse en la más prevalente en el mundo.

Pero la variante Épsilon se ha expandido por Estados Unidos y se ha detectado en 34 países del mundo. En esta mutación se detectaron dos linajes diferentes: B.1.427 y B.1429 los que fueron rastreados a mayo de 2020.

Pero entre septiembre del año pasado y el pasado enero, la prevalencia de esta variación aumento de un 0% a un 50% en los casos secuenciados en Estados Unidos.

Se estima que la variante también llamada CAL.20C tiene al menos 5 mutaciones su es que lo comparamos con el patógeno original, conocido como Wuhan-1. Tres de ellas son la proteína spike, y uno de ellos es una sustitución L452R.

Se sabe que este tipo de mutación permite que aumente la infección en el virus. Es por esto que se cree que Épsilon sería cerca de un 20% más infeccioso que otras variantes, pero aún no hay estudios específicos que puedan asegurar esta información.

The epsilon variant of #SARSCoV2, first detected California, carries three spike protein mutations that confer resistance to neutralizing antibodies generated by mRNA vaccines or by #SARSCoV2 infection, according to new research in Science. https://t.co/w4il4EtrE5 pic.twitter.com/3tZGCFq8Wf