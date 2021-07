¿Por qué a tu perro le encanta morder tus zapatos?

Los perros aman los zapatos, pero no entienden que no son juguetes. Lo que para ti pudo haber sido tu último regaloneo, para tu can es el último y mejorado juguete.

Pasa más seguido cuando son cachorros, porque no conocen las reglas, restricciones y porque en la etapa de dentición se siente muy bien en las encías.

Por lo demás, los zapatos son fáciles de alcanzar porque siempre están en el suelo, y si son de cuero, mucho mejor. El cuero, al ser piel de vaca es reconocido como exalimento por los canes. Tiene un buen olor, sabor y mientras más los muerdes más se ablandan.

Es porque le gustas

Si, a ti te gusta el olor a patitas de perro, a la tu mascota el olor de las tuyas. Puedes haber notado que prefieren masticar los zapatos de una persona sobre los de otra, o nunca se ha acercado a los de una visita.

Los pies humanos tienen cerca de medio millón de glándulas sudoríparas que secretan casi un cuarto de litro de sudor por día. La traspiración está cargada de olores humanos, por lo que los zapatos también.

Así, los zapatos se convierten en el juguete ideal: son blandos y huelen como su persona favorita.

¿Cómo lo evito?

Si lo quieres mucho, pero ya no quieres que se coma otro par de zapatos lo mejor es usar la menta. Sí, puede ser un spray con olor a esta hierba, un poco de aceite esencial en el interior, o como puedas hacer que tus zapatos huelan como esta hierba.

Como a los perros les desagrada el olor mentolado, así podrás evitar que tu perro siga viendo tus zapatos como un juguete.

Todo sobre Mascotas