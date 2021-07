¿Cuánto se demorarían los científicos en detener un asteroide que se dirija a la Tierra?

Las películas lo han planteado como una teoría, pero la posibilidad de que un asteroide choque con nuestro planeta es baja, pero no imposible.

A diferencia de lo que pasa en las películas, actualmente no tenemos la tecnología disponible, como lanzar un cohete al espacio, para desviar su trayectoria o destruir uno de estos objetos espaciales.

Pero para eso, la NASA se dedica a investigar los objetos cercanos a la tierra que podrían amenazar el planeta. Hasta ahora, la agencia estadounidense ha encontrado cerca del 40% de los asteroides superiores a 140 metros de diámetro.

De estos, 2 mil entran en la categoría de potencialmente peligrosos.

La única opción para actuar es encontrarlo con antelación, pero aun así no hay muchas probabilidades.

Según la investigadora española, Julia de León, si lo descubriéramos unos meses antes del posible impacto, no se podría hacer nada para detener la trayectoria.

“Con la tecnología actual necesitaríamos un mínimo de cinco años para poder intentar desviarlo. Esto es justamente lo que queremos probar con la misión conjunta AIDA: una tecnología para desviar un posible impacto de un asteroide”, comentó la investigadora del Instituto de Astrofísica de las islas Canarias y que forma parte de la misión AIDA.

Los asteroides que circulan por nuestro sistema solar son restos que quedaron de las primeras etapas de la formación de planetas.

A finales de este año se lanzará la misión DART, que por primera vez buscará probar si es que es posible cambiar la órbita de un asteroide. Y es que factores como el tamaño y composición podrían determinar qué tan probable es este plan.

