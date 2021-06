Impide masticar: Lanzan polémico dispositivo para bajar de peso

Investigadores neozelandeses crearon un dispositivo para adelgazar que utiliza imanes para sujetar la mandíbula del paciente, y lo consideran una nueva herramienta contra la obesidad, a pesar de que los críticos lo comparan con un instrumento de tortura medieval.

Los investigadores afirmaron que habían "desarrollado un dispositivo de pérdida de peso pionero en el mundo para ayudar a combatir la epidemia mundial de obesidad".

La innovación, "pionera en el mundo", consiste en que un dentista coloque imanes y pernos de bloqueo en los molares superiores e inferiores del paciente, permitiendo que las mandíbulas se abran sólo dos milímetros.

En un artículo publicado este mes en la revista British Dental, señalan que siete mujeres perdieron una media de 6,36 kilos cada una durante un ensayo de dos semanas con el dispositivo, llamado DentalSlim Diet Control.

Los pacientes experimentaron algunas molestias iniciales, pero en general consideraron el dispositivo "tolerable".

A diferencia de los alambres en la mandíbula, que eran una forma popular de restringir a las personas a dietas líquidas en la década de 1980, el DentalSlim tiene una liberación de emergencia en caso de que el paciente vomite o tenga un ataque de pánico.

