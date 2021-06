El regreso a la Luna: Instalarán base que estará operativa en 2035

La nueva carrera espacial vuelve a tener la Luna como protagonista, a 52 años después de que el hombre pisara por primera vez su superficie. A la base lunar Gateaway que construirá la NASA y la Agencia Espacial Europea entrará en competencia Rusia y China con su propia construcción.

Ambos países lograron un acuerdo tras meses de negociación y luego de que la agencia rusa, Roscosmos, anunció que no estará dispuesta a colaborar con los estadounidenses, a pesar de que ya había sido parte de la construcción de la Estación Espacial Internacional.

Por el momento, el sueño de una estación unificada en la Luna sería imposible, ya que Estados Unidos desde 2011 tiene una Ley que prohíbe la colaboración de la NASA con el gigante asiático.

Con la confirmación de colaboración se anunció las fechas tentativas en las que se comenzará a materializar el anuncio. Los expertos esperan poder comenzar a construir ente 2026 y 2030, para poder inaugurar el edificio en 2035.

A pesar de que por el momento es una competencia de quién logra poner la primera piedra en el satélite, la construcción de una base tendrá innumerables beneficios para la comunidad científica en su totalidad.

Según el astrónomo José Maza, desde este lugar se podrá tener una “visión del universo extraordinaria, porque la Luna no tiene atmósfera” que interfiera. Además, permitirá comenzar a probar la tecnología que en el futuro podrá llevar al hombre a Marte.

