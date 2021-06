Un vigilante espacial: El plan de la NASA para evitar que un asteroide impacte la Tierra

Día a día nos enfrentamos a un montón de peligros, y al parecer somos nuestro peor enemigo cuando se trata de la conservación de la especie y el planeta. Pero no todo es culpa nuestra, existe un pequeño porcentaje de peligros que provienen del espacio exterior.

Si bien la NASA no puede hacer mucho ante el daño que provocamos los seres humanos, si se puede encargar de los peligros que provienen del espacio exterior, como los meteoritos, y que podrían amenazar la tierra.

A través del programa especial, la agencia espacial monitorea los Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) desde el 2005. En este tiempo la NASA ha encontrado cerca del 40% de los asteroides de más de 140 metros y que si chocaran con la Tierra podrían causar nuestra destrucción.

SI bien los avances que se han hecho garantizan, por el momento, que ninguno de los asteroides monitoreados impactará el planeta durante este siglo, existe un gran porcentaje de rocas espaciales de las que no se tiene información.

Es por eso que para evitar que uno nos tome por sorpresa, la agencia espacial aprobó el desarrollo de un telescopio espacial que permitirá expandir la investigación dentro de un rango de 30 millones de millas de la órbita de la Tierra.

.@NASA approved the Near-Earth Object Surveyor space telescope (NEO Surveyor) to move to the next phase of mission development.



NEO Surveyor would help #planetarydefense experts expedite the search for near-Earth Objects (#NEOs) and #asteroids.



More: https://t.co/3exgwNU8L3 pic.twitter.com/ccqddh4GTA