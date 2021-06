El fruto seco que te podrá ayudar a manejar la diabetes

Los estudios sobre los beneficios de los alimentos son muchos, y algunos son más investigados que otros. Las nueces, por su gran aporte nutricional, son uno de ellos.

En un estudio publicado en New England Journal of Medicine, se concluyó que cuando se come 30 gramos de nueces diarias, disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en un 30% y los accidentes cerebrovascular bajan en un 49%.

Dentro de la composición más importante del fruto seco está el alto porcentaje de vitamina E que contiene, las proteínas vegetales, fibra, aminoácidos y los aceites poliinsaturados.

Prevención de diabetes tipo 2

Gracias a que ayuda a controlar el peso controlar, se dice que las nueces son de gran ayuda para disminuir el riesgo de contraer diabetes tipo 2.

Pero el peso no es lo único. En una investigación con 100 personas que padecen la enfermedad, se vio una disminución de un 8% en los niveles de azúcar en la sangre durante el ayuno, tras solo 3 meses de consumo regular de nueces.

Presión arterial

Cuando tu presión arterial es elevada, las posibilidades de tener una enfermedad al corazón aumentan considerablemente. Pero esto se podría revertir con las nueces, las cuales son eficientes porque tienen un efecto en las personas sanas bajo un cuadro de estrés.

Mejor función del cerebro

Hasta el momento, los estudios que han buscado el impacto en el cerebro han sido hechos en animales o de probeta, pero se entiende que por los altos niveles de vitamina E, grasas poliinsaturadas y polifenoles ayudan a disminuir el daño por envejecimiento de las células.

En 2014 en el Journal of Alzheimer’s Disease se publicó un estudio con ratones en el que se probó que las nueces mejoran la memoria, la capacidad de aprendizaje y ayudan con la ansiedad.

Fertilidad masculina

La dieta alta en grasas, comidas procesadas y azúcares que llevamos los humanos afectan la función de la esperma. Pero, según un trabajo de investigación en animales, las nueces podrían revertirlo, ya que protege la esperma, disminuye el daño de las células y mejora la fertilidad masculina en general.

Salud estomacal

Son promotoras de la bacteria saludable y otro tipo de microorganismos para el mejor funcionamiento del sistema digestivo. Cuando no tienes este microbiota arriesgas padecer enfermedades inflamatorias, obesidad o cáncer.

Según un estudio del 2018, se supone que, si consumes 43 gramos de nueces al día durante 8 semanas, podrías ver un aumento en la bacteria, si es que se compara con la producción que tenías antes de comer regularmente el fruto seco.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

